In Toscana 1.437 casi Covid in più e altri 2 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Sono 1.437 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.492.014. Eseguiti 963 tamponi molecolari e 6.965 antigenici rapidi: di questi il 18,1% (80,3 per le prime diagnosi) è risultato positivo, un tasso in diminuzione rispetto a ieri quando era stato del 21,3%. Due i nuovi decessi - 2 donne, con un'età media di 58,5 anni, residenti nelle province di Massa Carrara e Lucca - che porta a 11.066 il dato complessivo. In calo i ricoverati: sono 404, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 16, 2 in più, si trovano in terapia intensiva.

I guariti crescono dello 0,1% (1.194 persone) e raggiungono quota 1.428.342 (95,7% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano 52.606 positivi, +0,5% rispetto a ieri.

Riguardo all'andamento per provincia quella di Firenze registra 332 casi in più rispetto a ieri) Prato 87, Pistoia 112, Massa Carrara 99, Lucca 199, Pisa 165, Livorno 180, Arezzo 113, Siena 74, Grosseto 75. (ANSA).