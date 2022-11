Disordini tra spettatori partita a Tavarnuzze, intervento Cc

Disordini sugli spalti ieri sera al campo sportivo Ascanio Nesi di Tavarnuzze, nel comune di Impruneta (Firenze) dove si giocava la partita Lebowski-Affrico (campionato Promozione, girone B), conclusasi 3-3: intervenuti i carabinieri in servizio di ordine pubblico. Al momento non risultano feriti a causa degli scontri, con anche lancio di qualche bottiglia e sasso. Secondo quanto spiegato dall'Arma, protagonisti sarebbero stati una trentina di "facinorosi": al momento non risulta che i disordini siano avvenuti tra le due tifoserie ma che ci sia stato il coinvolgimento di alcuni "esterni". Dopo l'allontamento di quest'ultimi, la situazione si è normalizzata si spiega sempre dia carabinieri impegnati anche a ricostruire cosa abbia provocato i disordini.