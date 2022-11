Ordigno causa esplosione a negozio elettricista nel Mugello

(ANSA) - BORGO SAN LORENZO (FIRENZE), 10 NOV - Esplosione causata da un ordigno in un esercizio commerciale di prodotti idroelettrici la notte scorsa, nel Mugello. Lo scoppio c'è stato verso le 4.30 in un'attività di Borgo San Lorenzo (Firenze), nell'abitato. La deflagrazione ha causato la rottura della porta d'ingresso e il danneggiamento dell'insegna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo con gli investigatori del Nucleo operativo per il sopralluogo.

Non ci sono stati feriti ma solo danni materiali. Al momento, riferisce l'Arma, non si registrano ammanchi di materiali.

Indagini in corso. (ANSA).