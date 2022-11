Droga: controlli in scuole, 2 minori denunciati per spaccio

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - Due minori, un 15 enne ed un 16 enne, sono stati scoperti con circa 100 grammi di hashish durante un appostamento mirato dei carabinieri al liceo linguistico 'Peano' di Firenze e sono stati denunciati alla procura minorile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Le loro case sono state perquisite e vi sono stati scoperti altri 100 grammi della stessa droga. La vicenda, fa sapere l'Arma, si inserisce in un articolato programma di controlli antidroga nelle scuole.

Nel caso del liceo 'Peano' - dove i controlli generali avevano dato esito negativo - sono stati decisivi i sospetti della preside su un anfratto, un pertugio situato dall'altra parte della strada rispetto all'ingresso della scuola, in via Andrea del Sarto. Qui erano soliti stazionare alcuni studenti poco prima dell'inizio delle lezioni. Con queste informazioni i carabinieri hanno organizzato un servizio di appostamento e la mattina successiva hanno notato come, effettivamente, prima del suono della campanella vi fosse presente un piccolo gruppetto di ragazzi. I due denunciati di 15 e 16 anni sono stati scoperti qui.

Altri accertamenti in un'altra scuola superiore fiorentina, l'Istituto Cellini Tornabuoni in via Masaccio, hanno permesso di individuare due maggiorenni in possesso di due spinelli con hashish - uno dei due ha tentato di disfarsene entrando in classe - che sono stati segnalati come assuntori alla prefettura di Firenze. Controlli anche all'alberghiero '"Aurelio Saffi'. In tutti i casi spiega l'Arma i controlli sono stati eseguiti all'esterno dei complessi, lungo la recinzione, e all'interno, negli spazi comuni e di aggregazione a disposizione degli studenti, nonché in classi indicate dai dirigenti scolastici dove le unità cinofile sono passate tra i banchi. L'impegno dell'Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza delle generazioni più giovani è portato avanti attraverso attività preventive, come quella sopra descritta, e di sensibilizzazione, coi sottufficiali che tengono ogni anno cicli di conferenza di educazione alla legalità in tutte le scuole della provincia di Firenze. (ANSA).