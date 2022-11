In Toscana 2.009 nuovi casi Covid e altri 5 morti

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - Altri 2.009 nuovi casi e 5 morti per Covid nelle 24 ore in Toscana - due nell'area di Massa Carrara che raggiunge le 701 vittime, uno in quelle di Pisa, Arezzo e Siena - secondo il rapporto giornaliero della Regione.

I 2.009 nuovi casi (340 confermati con tampone molecolare, 1.669 con test rapido) fa salire a 1.486.945 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia (+0,1% sul giorno precedente). Il rapporto tra positivi e tamponi è del 19,1% in rialzo dal 18,9% del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% sul totale - 1.151 persone nelle 24 ore con tampone negativo - e raggiungono quota 1.424.563 (95,8% dei casi totali). I positivi attuali in Toscana sono 51.329 positivi, ancora in crescita (+1,7% su ieri). Tra loro, 410 sono ricoverati in ospedale (-13 persone il saldo fra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 12 in terapia intensiva. (-3 persone tra ingressi e ricoveri). Gli altri 50.919 positivi sono in isolamento a casa "perché - afferma la Regione Toscana - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+866 su ieri, pari al +1,7%).

Le ultime cinque vittime delle 24 ore portano a 11.053 il totale dei decessi in Toscana dall'inizio dell'epidemia: 3.495 nella Città metropolitana di Firenze, 899 in provincia di Prato, 991 a Pistoia, 701 a Massa Carrara, 1.033 a Lucca, 1.240 a Pisa, 828 a Livorno, 708 ad Arezzo, 594 a Siena, 407 a Grosseto. Vanno aggiunte 157 persone decedute sul suolo toscano ma non residenti. (ANSA).