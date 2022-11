A Firenze concerto per Rome Chamber music festival

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - Concerto finale fiorentino, l'11 novembre a Palazzo Vecchio, per il Rome chamber music festival: il violinista Robert McDuffie, ideatore e direttore artistico del festival, suonerà insieme a Ivano Zanenghi, Erica Piccotti, Luna Choi, Seido Karasaki, Carlotta Libonati e Alessandro Sacchetti in un programma che spazia dal barocco a Tchaikovsky.

McDuffie si esibirà con il violino Guarneri del Gesù (ex Ladenburg) del 1735 che fu suonato anche da Niccolò Paganini.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e l'Associazione Toscana-Usa.

"Un omaggio ad una grande città, culla della cultura moderna attraverso la musica - spiega Robert McDuffie -. Un evento che crea un ponte ideale tra Roma e Firenze attraverso il nostro festival, che sogno possa avere stabilmente anche una tappa fiorentina". "Siamo contenti di tornare a ospitare questa prestigiosa istituzione culturale nella nostra città, dopo il debutto 'fiorentino' dello scorso anno" ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla cultura Alessia Bettini. (ANSA).