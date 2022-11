Vino: a Benvenuto Brunello 137 cantine

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 09 NOV - Saranno 137 le cantine presenti alla trentunesima edizione di Benvenuto Brunello, l'anteprima di presentazione delle nuove annate a cura del Consorzio del vino Brunello di Montalcino.

Da venerdì, e fino al 21 novembre, in programma nel chiostro del museo di sant'Agostino del borgo toscano nove giornate di degustazioni con 137 cantine pronte a tenere a battesimo il Brunello 2018 e la Riserva 2017, oltre al Rosso di Montalcino 2021 e gli altri due vini della denominazione: Moscadello e Sant'Antimo. Novità dell'edizione 2022, si spiega in una nota, il Brunello Day (17 novembre) con i nuovi millesimi che debuttano in contemporanea anche a Londra, Toronto, New York e Los Angeles. Ad aprire la manifestazione, la stampa nazionale e internazionale, i Master of Wine e buyer e operatori esteri selezionati (11-12 novembre). Tra gli appuntamenti del primo fine settimana dell'anteprima, la presentazione dell'annata 2022 e la rivelazione della piastrella della vendemmia di quest'anno al Teatro degli Astrusi (sabato 12 novembre a partire dalle 17), oltre all'assegnazione del premio Leccio d'Oro e, in collaborazione con Aset, del premio Gambelli al miglior enologo under 40. Benvenuto Brunello prosegue nei giorni successivi con trade (13 novembre), sommelier dell'alta ristorazione (14 novembre), produttori (15 novembre) e winelover (19-20-21 novembre). (ANSA).