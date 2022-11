Tram fuori da binari a Firenze, ripreso servizio

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Il servizio della tramvia delle Linee T1 e T2, interrotto alle 15.20, a seguito dell'uscita dai binari di un tram all'altezza dello scambio delle linee T1 e T2 in zona Unità a Firenze, è ripreso regolarmente alle 19.48.

I tecnici di Gest e delle ditte incaricate, assistiti dalla polizia municipale per regolamentare il traffico in zona stazione, hanno riposto la vettura sui binari e con un mezzo ad hoc, Unimog, hanno riportato la vettura al deposito di Villa Costanza. Su tutta la linea interessata all'incidente i tecnici di Gest hanno effettuato puntuali verifiche sugli armamenti (Binari e scambi) e sui fili di alimentazione. Tutto, fa sapere Gest, è risultato regolare ed il servizio è ripartito. (ANSA).