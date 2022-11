Muore dopo oltre 4 mesi da incidente con cinghiale

(ANSA) - MONTE ARGENTARIO (GROSSETO), 09 NOV - E' morto, tra lunedì e martedì in una clinica a Siena, l' uomo di 76 anni di Porto Santo Stefano (Grosseto) che lo scorso 28 giugno, mentre stava rientrando a casa in sella al suo motorino, si scontrò con un cinghiale nella zona dei cantieri nautici al Campone. L'animale, spuntato dal nulla, attraversò improvvisamente la strada e l'anziano non riuscì ad evitarlo. Da lì un lungo calvario durato oltre quattro mesi e mezzo fatto di ricoveri per colpa di un brutto trauma cranico che non gli ha permesso più di respirare in maniera autonoma. Il 76enne è stato ricoverato due mesi in rianimazione all'ospedale di Orbetello e poi è stato trasferito in una clinica di Volterra, poi il trasferimento a Siena. (ANSA).