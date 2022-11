Luoghi cuore Fai, Via Vandelli per ora in testa in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - E' la Via Vandelli, strada che tocca diverse località in Emilia-Romagna e Toscana, voluta nel XVIII secolo dal duca Francesco III d'Este, in testa alla classifica provvisoria in Toscana per l'XI censimento sui Luoghi del cuore, promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaol: si può votare fino al 15 dicembre per l'edizione 2022, lanciata il 12 maggio scorso e che a oggi ha superato il milione di voti.

La Via Vandelli è anche entrata a far parte delle prima dieci posizioni della classifica nazionale provvisoria: è quarta dietro il Museo dei Misteri di Campobasso, con le sue macchine processionali settecentesche, la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli (Lecce), realizzata tra XII e XII secolo e bisognosa di recupero, e la Fonderia di Campane Achille Mazzola di Valduggia (Vercelli), luogo di eccellenza artigiana in attività dal XV secolo al 2003 e oggi da valorizzare.

Rimanendo alla classifica toscana, dopo la Via Vandelli tra i luoghi più votati il Castello e Parco di Sammezzano a Reggello (Firenze), l'Oratorio della Madonna del Vivaio a Scarperia, la Chiesa di San Miniato di Calamecca a San Marcello Piteglio (Pistoia), e Lucignano (Arezzo). (ANSA).