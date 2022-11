In Toscana 439 casi nuovi casi Covid e 4 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 07 NOV - Sono 439 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.480.403. Effettuati 319 tamponi molecolari e 2.215 antigenici rapidi: di questi il 17,3% (81% per le prime diagnosi) è risultato positivo a ronte del 17,7 registrato nel precedente report. La lista dei decessi si aggiorna con 4 nuovi morti - tutti uomini, con un'età media di 83,3 anni, residenti in provincia di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno - che portano il totale a 11.035. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in ospedale: sono 407, 1 in meno rispetto a ieri, di cui 16, 1 in più, in terapia intensiva.

I guariti crescono dello 0,02% (298 persone) e raggiungono quota 1.419.995 (95,9% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 49.373 positivi, +0,3% rispetto a ieri.

Riguardo all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze, che ieri ha superato quota 400.000 contagiati, registra 80 casi in più rispetto, Prato 42, Pistoia 29, Massa Carrara 23, Lucca 61, Pisa 52, Livorno 53, Arezzo 39, Siena 33, Grosseto 27. (ANSA).