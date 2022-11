Ferragni, valori giovani non rappresentati in questa società

(ANSA) - FIRENZE, 05 NOV - "Per me è davvero importante rappresentare e comunicare con i giovani, perché sento che le nostre idee, i nostri valori, non sono rappresentati a dovere in questa società". Lo ha affermato Chiara Ferragni in un videomessaggio inviato a Next Generation Fest.

Ferragni ha ricevuto un riconoscimento dalla Regione Toscana, premio istituito in occasione della manifestazione odierna dedicata alla Generazione Z e assegnato a personalità che sono "esempio e modello positivo di cittadinanza nel presente del nostro Paese". "Spero di poter continuare a dar voce a chi non ce l'ha, e sono super orgogliosa di ricevere questo premio", ha concluso l'imprenditrice digitale. (ANSA).