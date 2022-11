Detiene uccelli protetti in giardino, denunciato

(ANSA) - CASTAGNETO CARDUCCI (LIVORNO), 05 NOV - Deteneva all'interno di tre voliere in un giardino privato a Castagneto Carducci (Livorno) uccelli di specie protette, tra cui un gheppio, due civette, e un'upupa, ma anche uno storno e due passeri. Per questo un 68enne è stato denunciato per detenzione di fauna selvatica protetta senza autorizzazione dai carabinieri del nucleo Cites di Livorno e della Stazione forestale di Cecina.

Gli animali saranno presto trasferiti in un centro specializzato, con la prospettiva del rilascio in natura, se la captivazione, cioè la costrizione in gabbia, non ne avrà compromesso irrimediabilmente la capacità di vivere in libertà.

I rapaci, il gheppio (Falco tinnunculus) e le civette (Athene noctua), appartengono a specie particolarmente protette, la cui detenzione è vietata se non autorizzata, ed è punita con l'arresto fino a due anni e una multa fino a 150mila euro. Per l'upupa, lo storno ed i passeri l'ammenda è di 1.548 euro.

(ANSA).