Maltempo: onda lo trascina in mare, passante si tuffa e lo salva

(ANSA) - LIVORNO, 04 NOV - Paura sul litorale di Quercianella (Livorno) per un uomo travolto da un'onda che l'ha trascinato in mare e che è stato salvato grazie a due passanti che si sono tuffati in acqua per recuperarlo. In particolare uno di loro, esperto surfista, lo ha raggiunto a nuoto al largo. È accaduto intorno alle 11 dove un uomo sui 50 anni, che passeggiava sulla scogliera sulla punta del porticciolo, è stato investito da un'onda che lo ha tirato in mare. L'uomo indossava i vestiti, tra cui un piumino, che lo appesantivano, è stato subito trascinato verso il largo dalla corrente forte, ha cominciato a chiedere aiuto perché non riusciva più a stare a galla.

Fortunatamente un passante, esperto surfista, Stefano Musumeci, si è tuffato in acqua, nonostante il mare mosso per il vento di ponente con onde alte due metri, ed è riuscito a raggiungere il 50enne riportandolo a riva tra le difficoltà meteomarine.

Prezioso l'aiuto di un altro passante che ha lanciato un salvagente. Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze Svs. Dopo le prime cure il 50enne è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina per varie escoriazioni e contusioni, e in stato di choc. (ANSA).