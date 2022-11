Vaccini: Gimbe, quarta dose in Toscana fatta dal 27,8%

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Nella settimana 26 ottobre-1 novembre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose in Toscana è del 27,8% (media Italia 22,5%) mentre la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all'8,1% (media Italia 10,4%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni, pari al 1,1%. Lo riporta l'Osservatorio della fondazione Gimbe sottolineando, però, di "essere impossibilitata", dopo la sospensione della pubblicazione dei dati da parte del ministero della Salute, "a garantire il monitoraggio indipendente condotto negli ultimi due anni e mezzo a beneficio della cittadinanza, delle istituzioni e degli organi di informazione", monitoraggio "che al momento prosegue esclusivamente sull'andamento della campagna vaccinale.

Sempre nella stessa settimana, Gimbe rileva che in Toscana "la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 11,2% (media Italia 10,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 4,9%", mentre la popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 38,7% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. (ANSA).