Sokolov apre Stagione musica da camera a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 03 NOV - Apertura d'eccezione per il cartellone della 61/a edizione della Stagione pistoiese di musica da camera, curata dal maestro Daniele Giorgi e promossa dai Teatri di Pistoia con il sostegno di Fondazione Caript.

Sabato 5 novembre al Teatro Manzoni sarà ospite della rassegna Grigory Sokolov che torna a Pistoia con un programma che abbraccia due secoli di musica: una selezione di brani per clavicembalo di Purcell, le Variazioni op. 35 di Beethoven, e i tre Intermezzi op.117 di Brahms. La nuova Stagione Cameristica si svolgerà parallelamente alla Sinfonica, da novembre fino alla primavera.

Dopo l'apertura al Manzoni con Grigory Sokolov, lo storico Saloncino di Palazzo de' Rossi ospiterà 7 dei 9 concerti della Stagione: quelli dei violoncellisti Mario Brunello (con Roberto Loreggian e Francesco Galligioni) ed Enrico Dindo (in duo col pianista Carlo Guaitoli), il recital del pianista franco-canadese Louis Lortie e i due appuntamenti dedicati alla formazione cameristica per eccellenza, il quartetto d'archi, con il pluripremiato Meta4 Quartet e il Quartetto Indaco; il viaggio tra musiche del '900 con incursioni nel repertorio tradizionale arabo proposto dall'inconsueto duo formato dalla violinista Alexandra Soumm e dal vibrafonista Illya Amar, e quello attraverso le tappe dell'Orient Express con la soprano Polina Pasztircsák e il pianista Jan Philip Schulze. Si terrà invece nella sala del refettorio del Convento di San Domenico il concerto-reading 'L'affare Vivaldi' (tratto dall'omonimo romanzo, edito da Sellerio) di Federico Maria Sardelli con il suo ensemble Modo Antiquo, due volte nominato ai Grammy Awards.

(ANSA).