Pitti Uomo, il belga Jan-Jan Van Essche è designer project

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Il giovane designer belga Jan-Jan Van Essche sarà il Designer Project della prossima edizione di Pitti Uomo (Firenze, 10-13 Gennaio 2023). Porterà a Firenze il suo concetto di moda fluida, genderless ed essenziale, nel corso di un evento unico nel suo genere in programma mercoledì 11 gennaio. "Jan-Jan Van Essche è una figura appartata e tuttavia emblematica della moda maschile contemporanea - dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi speciali di Pitti Immagine - Conoscendo la riservatezza di carattere e l'attenzione che mette nel mantenere le giuste proporzioni tra contenuto ed esposizione delle collezioni, non ero sicuro che accettasse il nostro invito. E invece lo ha fatto, cosa di cui siamo molto contenti e che, ci auguriamo, porti altro interesse intorno al suo lavoro".

Jan-Jan Van Essche nasce ad Anversa, in Belgio, dove oggi ha sede il suo studio di design. Si laurea nel 2003 alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa. Nel giugno 2010 lancia il marchio omonimo con la Collection#1 - "yukkuri", in giapponese "take it easy" o "step by step". Questo titolo diventa anche il suo approccio intrinseco e concettuale di designer al guardaroba contemporaneo. "Sono davvero felice e onorato di essere stato invitato da Pitti Uomo a presentare il mio lavoro - dice Jan-Jan Van Essche. Sarà la prima sfilata in assoluto del mio brand, un evento speciale in ogni caso, e poterlo organizzare nell'atmosfera unica di una città come Firenze lo rende ancora più speciale". (ANSA).