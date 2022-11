Peculato su auto Comune, indagati ex assessore e funzionario

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Indagati per peculato a Campi Bisenzio (Firenze) un ex assessore e un funzionario comunale in un'inchiesta dei carabinieri coordinata dalla procura e relativa al corretto utilizzo di auto del parco vetture del municipio. Ai due indagati è stato notificato l'avviso di garanzia contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini. Per l'accusa hanno usato in più occasioni e per ragioni personali, due vetture del Comune pur avendo la disponibilità dei mezzi solo per esclusive necessità d'ufficio. La procura contesta alcuni episodi specifici. In particolare, all'assessore, di aver usato l'auto per ragioni private in 22 occasioni, tra il 24 ottobre e il 30 novembre 2021 raggiungendo con essa la propria abitazione o altri luoghi, anche nei comuni vicini facendo salire a bordo anche le figlie. Invece il dirigente del Comune è accusato di aver utilizzato l'auto per ragioni private in 22 occasioni, tra l'1 ottobre e il 22 dicembre 2021, per coprire tutto o parzialmente il tragitto che collega il luogo di lavoro alla propria abitazione che è in un altro comune della provincia di Firenze.

Al funzionario è contestato anche il reato di falso per aver falsamente attestato motivi di servizio degli spostamenti sul 'libretto di marcia' del veicolo mentre ai carabinieri risultano motivi personali. (ANSA).