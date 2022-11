Arresti per furti a hotel a Firenze, 5 indagati 3 in carcere

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Sgominata dalla polizia una banda di ladri specializzata nei furti negli hotel di lusso a Firenze.

Le indagini della squadra mobile hanno portato a un'ordinanza del gip con misure cautelari per cinque persone fra i 28 e i 40 anni. Sono indagati per furto aggravato. Tre vanno in carcere, uno ai domiciliari, il quinto ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono quattro romeni e un marocchino. Sulla base degli elementi raccolti, sarebbero stati ritenuti responsabili di sei furti avvenuti a Firenze da agosto ad ottobre in lussuosi alberghi fiorentini a danno dei turisti che vi alloggiavano.

L'indagine ha avuto inizio col primo furto il 21 agosto scorso all'Hotel Plaza nella stanza di un turista straniero, dalla quale è stata letteralmente portata via la cassaforte con oggetti preziosi più un computer portatile, un iPhone, un portafogli e due borse di valore. Poi il 23 e 25 agosto scorso, a brevissima distanza dal primo episodio, rispettivamente presso l'Hotel Mercure e l'Hotel Ambasciatori, sono stati fatti altri due furti con le stesse modalità, approfittando dell'assenza dei clienti i ladri avrebbero forzato la cassaforte, portando a casa un bottino del valore complessivo di circa 16 mila euro. (ANSA).