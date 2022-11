Covid, la Toscana supera gli 11.000 morti da inizio pandemia

(ANSA) - FIRENZE, 02 NOV - Altri 387 nuovi casi e sei morti per Covid nelle 24 ore in Toscana in base al rapporto quotidiano della Regione. Le ultime vittime sono state due a Massa Carrara e a Lucca, una a Pisa e a Livorno e fanno salire a 11.001 i decessi dall'inizio dell'epidemia, i quali sono così ripartiti 3.474 nella Città metropolitana di Firenze, 895 in provincia di Prato, 984 a Pistoia, 698 a Massa Carrara, 1.031 a Lucca, 1.235 a Pisa, 825 a Livorno, 706 ad Arezzo, 589 a Siena, 407 a Grosseto, più 157 persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione.

I 387 nuovi casi (76 confermati con tampone molecolare, 311 con test rapido; rapporto tamponi/positivi in calo netto al 14,57% dal 16,73% di ieri) portano a 1.472.286 il totale dei contagi riscontrati (+0,03% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono dello 0,1% - sono state 2.059 le persone con tampone negativo nelle 24 ore - e raggiungono quota 1.412.837 (96% dei casi totali).

I positivi attuali sono 48.448 (-3,3% rispetto a ieri). Tra loro 452 sono ricoverati in ospedale (-26 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 16 in terapia intensiva (saldo tra ingressi e uscite invariato). Gli altri 47.996 positivi sono in isolamento a casa "perché - sostiene la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (-1.652 persone su ieri, pari al -3,3%). (ANSA).