Notte di incendi a Livorno, fuoco a ripetitori, camper e Tir

(ANSA) - LIVORNO, 01 NOV - Notte di incendi a Livorno, in luoghi diversi e con danneggiamenti diversi. Tra questi, in due episodi distinti e a distanza di ore, sono stati danneggiati ripetitori in zona Ciminiere e una cabina elettrica vicino alla stazione ferroviaria. In un altro rogo, a un camper, è rimasta intossicata una persona, è morto un cane e si è salvato l'altro animale. Indagini in corso su tutti i fuochi. La sequenza che ha impegnato i vigili del fuoco di Livorno è iniziata alle 23.45 per un incendio ai ripetitori ubicati presso le ciminiere in via delle Cateratte, poi alle 4.30 un incendio ha coinvolto un Tir con rimorchio carico di carta in sosta in via Salvatore Orlando, con motrice andata distrutta; alle 5 invece è stato colpito dalle fiamme il camper, in sosta in via del Litorale zona ristorante Calafuria e una persona è rimasta lievemente intossicata: un cane si è salvato, un altro animale è morto.

Infine, alle 5.20 circa un altro incendio, in via Masi, dietro la stazione ha coinvolto una centralina elettrica. (ANSA).