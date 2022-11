Festa techno abusiva in bosco sopra Firenze, 19 denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 01 NOV - Per una festa abusiva con musica 'techno' in un bosco sulla collina di Fiesole (Firenze), zona ex cave di Maiano, la Digos ha denunciato 19 persone, tra i 23 e i 48 anni di età, e ha sequestrato a uno di loro un generatore di corrente e due casse acustiche. Il materiale al momento dell'arrivo degli agenti stava per essere caricato su un'auto.

Il controllo è scattato dopo diverse segnalazioni di musica ad alto volume giunte alla sala operativa del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri. La musica aveva dato disturbo nella notte alle abitazioni della zona, che è prossima alle prime case di Firenze, tra Salviatino, Coverciano e Campo di Marte. Tutti gli identificati sono stati denunciati per disturbo del riposo delle persone e per invasione di terreni. (ANSA).