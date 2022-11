Droga 'drive' a Livorno, pusher lancia dosi da finestra casa

(ANSA) - LIVORNO, 01 NOV - Arrestato dai carabinieri a Livorno uno spacciatore di 27 anni che aveva organizzato lo spaccio lanciando le dosi agli acquirenti da una finestra. Il denaro gli veniva messo nella sella di uno scooter posteggiata in strada. Un modo per vendere rapidamente e senza contatti lo stupefacente. I carabinieri della Compagnia di Livorno lo hanno comunque scoperto durante i controlli serrati per combattere il degrado nei quartieri La Guglia, Shangai, XX Settembre. La rete ha permesso di individuare il 27enne, livornese, che distribuiva in tale modo la droga dalla sua abitazione. Il vantaggio era nella velocità di esecuzione dello spaccio, pochi secondi.

L'ultimo acquirente fermato, prima dell'arresto del suo pusher, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga.

Invece, per fermare il pusher, i carabinieri hanno atteso che uscisse di casa col cane, dopodiché lo hanno bloccato con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga. La perquisizione ha fatto saltare fuori circa 150 grammi di hashish e l'occorrente per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione. Per lui è scattato l'arresto, prima è stato associato al carcere delle Sughere, poi il giudice in sede di convalida gli ha applicato i domiciliari. Sempre nel medesimo servizio i carabinieri hanno trovato e denunciato un nordafricano in possesso di due dosi di cocaina nel berretto, nonché di 110 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio e, pertanto, sottoposti a sequestro. E' irregolare in Italia ed è stata avviata la procedura di espulsione. (ANSA).