Torna Bricks in Florence, festival mattoncini Lego

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Giunto alla quinta edizione, Bricks in Florence festival torna a invadere con i mattoncini Lego il Tuscany Hall di Firenze, sabato 5 e domenica 6 novembre, con i mattoncini Lego.

Al Tuscany Hall ci saranno decine di Afol (Adult Fan of Lego) con le loro creazioni, molte delle quali inedite. Non mancheranno, si spiega, la Galleria giovani costruttori, per dare risalto alla creatività di bambine e bambini che avranno modo di esporre le proprie opere; le attività dedicate a tutti i visitatori, come le gare di Speed building ed il laboratorio Minecraft. Saranno potenziati i laboratori Lego© Mindstorms per avvicinare i ragazzi al mondo della programmazione e della robotica. Torna anche l'iniziativa Fairy Bricks per donare scatole Lego ai bambini ricoverati in strutture ospedaliere toscane. E ancora, set, rarità, elementi sfusi e minifigure, abbigliamento, libri specializzati e tanto altro.

Il manifesto di quest'anno è dedicato alle quattro precedenti edizioni di Biff, con un richiamo ai precedenti soggetti: il Duomo di Firenze (2017), il mattoncino 2x4 (2018), la casetta (2019) e la macchinina (2021) oltre ad un omaggio ai 90 anni che The Lego Group, fondata nel 1932, festeggia quest'anno. Ma nel manifesto ricordate anche altre ricorrenze come i sessant'anni dalla prima ruota Lego e le prime plate, le piastrine alte un terzo di mattoncino. (ANSA).