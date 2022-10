Maschere e trucchi per Halloween,sequestrati 10.000 prodotti

(ANSA) - SIENA, 31 OTT - Maschere, giocattoli, costumi, lanterne, scheletri, trucchi destinati per lo più ai bambini in concomitanza dei festeggiamenti di Halloween, per un totale di 10.000 prodotti commercializzati sul territorio provinciale di Siena, sono stati sequestrati dai militari della Guardia di finanza perchè, si spiega dalle fiamme gialle, perchè merce "priva della regolare marcatura Ce".

In particolari i controlli hanno riguardato negozi del capoluogo e della Valdelsa ed erano finalizzati a impedire il commercio di prodotti a tema "che, qualora immessi in vendita, a prezzi decisamente bassi - spiega la Gdf in una nota -, sarebbero potuti risultare potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori". L'attività si è conclusa con la segnalazione alla locale Camera di commercio "delle contestazioni amministrative di tutti gli esercenti commerciali attenzionati, nella cui disponibilità è stato rinvenuto materiale non conforme". (ANSA).