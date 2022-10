Auto fuori controllo, arrestato 21enne che era alla guida

(ANSA) - LUCCA, 31 OTT - E' stato arrestato il conducente dell'auto che l'altra notte è finita contro un muro di contenimento stradale a Borgo a Mozzano (Lucca), lungo la Sr 445 della Garfagnana: nell'incidente uno dei passeggeri, 20 anni, è morto mentre 3 sono stati i feriti, tra cui il guidatore.

Quest'ultimo è un 21enne che è stato arrestato di carabinieri della stazione di Bagni di Lucca: secondo quanto emerso il suo tasso alcolemico sarebbe risultatoo superiore ai valori limiti previsti dalla legge. Il giovane conducente, che come gli altri due feriti era stato ricoverato all'ospedale di Lucca ma con ferite meno gravi, al momento delle dimissioni è stato messo agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell'udienza di convalida. Il 21enne era alla guida di un Opel Agile di cui avrebbe perso il controllo. La vittima è Iacopo Leoni, di Capannori, altri due passeggeri, sempre ventenni, sono rimasti feriti gravemente. Omicidio stradale e lesioni personali stradali le ipotesi di resto contestate. Da quanto emerso nell'immediatezza dell'incidente, sembra che il gruppo stesse rientrando a casa dopo essere stato in un locale del posto. (ANSA).