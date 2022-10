Trovato mezzo chilo cocaina in boschi di Pisa, 2 arresti

(ANSA) - CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA), 30 OTT - Due persone finite in manette e mezzo chilo di cocaina sequestrata durante un servizio straordinario di controllo dei carabinieri, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di stupefacenti nei boschi del Pisani, effettuato dai carabinieri nel Pisano, a Castelfranco di Sotto (Pisa). I due sono nordafricani di 25 anni che ora sono in carcere a Pisa. La cocaina era suddivisa in cinque involucri. Il sequestro ha riguardato anche 16.500 euro in contanti. Una ventina in tutto le persone fermate per accertamenti. Nel corso del servizio, che ha visto la presenza della polizia municipale, è stata battuta l'area boschiva tra i paesi di Orentano, Galleno e Villa Campanile, zone dove si è affermato un intenso spaccio di stupefacenti. (ANSA).