Montagna, biker caduto per 20 metri da Apuane, codice rosso

(ANSA) - STAZZEMA (LUCCA), 30 OTT - Soccorso in codice rosso un biker di 53 anni sulle Alpi Apuane, volato per circa 20 metri a valle durante l'escursione in bici da montagna sui sentieri in quota. L'incidente c'è stato nel comprensorio del monte Lieto, nel comune di Stazzema (Lucca). Lo sportivo stava percorrendo una traccia sotto il sentiero 3 del Cai quando la bicicletta è andata fuori pista e lui è precipitato. I compagni hanno provveduto ad allertare il numero unico d'emergenza 112, poi sono stati attivati la stazione di Querceta e l'elisoccorso. La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ha raggiunto l'infortunato e ha agevolato l'intervento dell'elicottero che ha portato d'urgenza il 53enne all'ospedale di Pisa. Il ciclista è originario di Pistoia ma da tempo abita a Massa. (ANSA).