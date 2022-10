Stragi sabato sera, 18 denunciati e via 22 patenti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 OTT - Maxi operazione di controllo a Firenze della polizia di Stato per l'operazione 'Stop alle stragi del sabato sera', anche in vista del ponte di Ognissanti, che comprende la notte di Halloween. La notte scorsa, dalle 1 alle 6, in lungarno Aldo Moro sono stati verificati col precursore 452 conducenti di veicoli in transito dei quali 24 sono risultati positivi all'alcoltest con un tasso superiore al limite consentito di 0,5 grammi/litro tra cui un conducente professionale di taxi e due neopatentati, per i quali è scattata la contestazione dell'art 186 del codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool). Inoltre, fra i 24, ne sono stati denunciati 16 alla procura in quanto superavano il limite di 0,8 g/l, mentre altri altri due sono stati denunciati poiché rifiutavano di sottoporsi a controllo e gli è stato sequestrato il mezzo. Sono state ritirate 22 patenti, decurtati complessivamente 270 punti e contestate altre 13 infrazioni stradali.

Il maxi-controllo è stato operato dalla Polizia Stradale di Firenze, Pistoia e Prato, da personale della questura e della polizia municipale di Firenze. Ha partecipato anche Eviva, cane poliziotto dei cinofili della questura fiorentino. L'apparecchio 'Street Control' ha permesso di verificare la copertura assicurativa e la revisione dei veicoli transitati, risultando che solo due erano sprovvisti di revisione. (ANSA).