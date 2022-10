Ex dipendenti Gkn protestano in cortile sede Confindustria

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - Circa 50 dipendenti della ex Gkn sono entrati nel cortile della sede di Confidustria a Firenze, in via Valfonda, sul retro della stazione di Santa Maria Novella, per chiedere agli industriali un maggiore impegno nella vertenza con l'attuale proprietà Qf, che fa capo all'imprenditore Francesco Borgomeo. Secondo quanto si apprende, la presenza dei manifestanti è durata circa un'ora e mezzo e si è svolta in modo ordinato e non ha causato al momento criticità.

Domani è previsto un tavolo a Roma anche con rappresentanti confindustriali proprio sulla ex Gkn. Sul posto le forze dell'ordine, fra cui la Digos.

Il palazzo della Confindustria fiorentina oggi era vuoto, con tutti i dipendenti in smart working, per dei lavori che richiedevano il distacco della rete elettrica già programmati da tempo, e nella sede erano presenti solo gli operai preposti agli interventi. In una nota Confindustria Firenze sottolinea che, per quanto riguarda la vicenda Gkn, "sarà presente al tavolo nazionale preposto che è quello convocato, già da alcuni giorni, per domani al ministero del Lavoro". (ANSA).