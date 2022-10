Covid, in Toscana altri 7 morti e 2.192 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - Altri sette morti per Covid in Toscana e 2.192 nuovi casi (età media 54 anni) nelle 24 ore secondo il rapporto quotidiano della regione. Le ultime vittime sono state tre nell'area di Pisa, una in quelle di Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Grosseto. Sale a 10.955 il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia.

I 2.192 nuovi casi (410 rilevati con tampone molecolare, 1.782 con test rapido) portano le positività censite dall'inizio della pandemia a 1.464.371 (+0,1%) sul totale del giorno precedente. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 17,75% in calo dal 19,04% di ieri mercoledì. I guariti crescono dello 0,2% (2.166 persone nelle 24 ore con tampone negativo) e raggiungono quota 1.403.234 (95,8% dei casi totali).

I positivi attuali sono 50.182 (+0,04% su ieri). Tra loro 491 (-9 persone il saldo fra ricoveri e dimissioni rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale di cui 16 in terapia intensiva (-3 persone il saldo tra ingressi e uscite). Gli altri positivi attuali sono 49.691 e si trovano in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi di sintomi (+28 persone rispetto a ieri, +0,1%).

