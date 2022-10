Arriva Libernauta, concorso invoglia adolescenti alla lettura

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - Dal 28 ottobre (e fino al 28 aprile del 2023) torna a Firenze 'Libernauta', il progetto di educazione alla lettura giunto alle 22/a edizione rivolto ai giovanissimi dai 14 fino ai 19 anni. Dal 2000 ad oggi hanno partecipato all'iniziativa circa 18.000 ragazzi e ragazze adolescenti.

'Libernauta' quest'anno torna anche in classe portando i 'Magnifici 15' libri scelti per incuriosire i ragazzi: tra questi c'è 'Un altro calcio. Dal Real Madrid al Centro Storico Lebowski, il mio viaggio a tutto campo' dell'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero col giornalista Benedetto Ferrara (Rizzoli, 2022). "E' più difficile presentare il libro che giocare a San Siro - ha spiegato Borja Valero -. Con il libro ti devi aprire, devi raccontare quello che hai vissuto. Ma sono felice, non mi sarei mai aspettato un successo del genere".

Nella prima parte del concorso, nei mesi di novembre e dicembre, le scuole che aderiscono all'iniziativa potranno contattare la segreteria per fissare un calendario di appuntamenti con le classi interessate. I partecipanti potranno poi realizzare le proprie recensioni. Ad aprile 2023 saranno ospitati alcuni autori dei libri in concorso, che incontreranno i 'libernauti' a scuole e nelle biblioteche. Tra le novità 'Libernauta Off', uno spazio dove trovare contenuti da poter utilizzare nella propria realtà ma anche di scambio. Si potrà scegliere se partecipare in 'navigazione solitaria' oppure coinvolgere un gruppo di amici, non necessariamente della stessa classe ma che comunque abbiano un'età compresa tra i 14 e 19 anni.

La manifestazione è promossa da Regione Toscana, Comuni di Firenze, Scandicci, Sdiaf, Sdimm, con il patrocinio della Città metropolitana di Firenze e Aib Toscana, organizzato dalla Biblioteca di Scandicci. (ANSA).