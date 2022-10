Alla scoperta di S.Croce, progetto speciale per i fiorentini

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - Alla scoperta del complesso monumentale di Santa Croce grazie a un progetto speciale per i fiorentini, con visite gratuite e attività per famiglie. E' 'Scopri Santa Croce', promosso da Opera di S.Croce e Fondazione Cr Firenze per raccontare e far conoscere un luogo unico e simbolico della città.

Il progetto, messo a punto dallo staff dell'Opera, comprende 52 visite guidate gratuite (dal 28 ottobre al via le prenotazioni su www.santacroceopera.it), svolte per lo più nei fine settimana e nei giorni di festa, in programma dall'1 novembre alla primavera 2023, dedicate alternativamente a una varietà di temi e percorsi per approfondire i tanti e diversi aspetti della ricchissima identità di Santa Croce, basilica francescana, luogo di spiritualità e arte, tempio dedicato a coloro che hanno reso grande l'Italia. Il progetto si completa con alcune attività dedicate alle famiglie e ai bambini: Caccia al tesoro, Disegna il tuo nome, che parte dagli stemmi delle grandi famiglie, e Inventa un monumento, che richiama ai memoriali dedicati ai grandi personaggi.

"'Scopri Santa Croce' nasce dalla volontà dell'Opera di far conoscere e condividere con i fiorentini la ricchezza rappresentata dal patrimonio spirituale, artistico e storico di Santa Croce - mette in evidenza Cristina Acidini, presidente dell'Opera -. Il complesso ha un valore identitario profondo per la comunità locale e questo progetto vuole rafforzare ulteriormente il legame con la città e con il territorio in un momento storico difficile, in cui la riscoperta dei valori di bellezza e spiritualità custoditi in Santa Croce possono essere di sostegno per tutti". "La Fondazione Cr Firenze - spiega il suo dg Gabriele Gori - ha nel suo Statuto la valorizzazione dell'identità delle comunità e del territorio, per cui sostiene progetti che contribuiscano alla diffusione e mediazione dei luoghi della cultura fiorentini. 'Scopri Santa Croce' intende promuovere la riscoperta del complesso monumentale da parte dei fiorentini" e "speriamo che possa essere un'occasione soprattutto per le famiglie e i bambini per conoscere un pezzo importante della nostra storia". (ANSA).