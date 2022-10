'Stop ai licenziamenti' manifestazione per Venator a Follonica

(ANSA) - GROSSETO, 26 OTT - Centinaia di persone stamani alla manifestazione che si è tenuta a Follonica (Grosseto) in occasione dello sciopero alla Venator, la multinazionale inglese che ha sede al Casone di Scarlino. I lavoratori, insieme ai rappresentanti della Rsu, oltre a scioperare, hanno manifestato per chiedere garanzie sul proprio futuro, dopo che l'azienda ha comunicato il licenziamento di 41 lavoratori.

"Vogliamo denunciare ancora una volta l'atteggiamento irresponsabile dell'azienda, che negli anni si è vantata di avere buoni rapporti con il territorio - ha spiegato Gianluca Fè, segretario Femca Cisl Grosseto -: il 21 settembre ci ha recapitato una pec dove annunciava 41 licenziamenti ai quali si aggiungono anche una ventina di contratti a tempo determinato che sono già stati dismessi". "Oggi è stato il primo passo che apre una stagione di mobilitazione generale - ha detto Federino Capponi, segretario provinciale della Uil, sindacato che ha lanciato l'hashtag #siamotutti41 -, che vedrà altre iniziative forti di protesta e solidarietà con il coinvolgimento delle associazioni produttive, delle istituzioni e dei lavoratori dell'indotto". Dopo la manifestazione, in calendario un ulteriore incontro nella sede di Confindustria con le Rsu e i segretari di categoria. (ANSA).