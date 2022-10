Premio Fiesole narrativa under 40 a Bernardo Zannoni

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 26 OTT - Bernardo Zannoni con 'I miei stupidi intenti' (Sellerio) ha vinto il XXXI premio Fiesole narrativa under 40, definito un esordio "sorprendente e originale di un giovane di appena 25 anni". Zannoni ritirerà il riconoscimento il 5 novembre a Fiesole (Firenze), nella Sala del Basolato.

Premi speciali sono stati poi assegnati a a Niccolò Scaffai, per la sua antologia 'Racconti del pianeta Terra' (Einaudi), a Francesco Matera, regista, documentarista autore di programmi tv per la Rai e La 7, e ai BowLand, trio musicale emergente nato nel 2015 "dal talento impossibile da dimenticare di Saeed, Leila e Pejman, tre giovani iraniani che vivono a Firenze, dove si sono trasferiti per studiare". (ANSA).