Maurizio Pollini e Marta Argerich al Maggio musicale

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Un fine settimana all'insegna di due dei più grandi nomi della scena pianistica internazionale dell'ultimo mezzo secolo e oltre chiude un ottobre ricco di eventi per il Teatro del Maggio. Nella Sala Grande, sabato 29 ottobre alle 20, i due grandi maestri Zubin Mehta e Maurizio Pollini, insieme all'Orchestra del Maggio, per l'atteso recupero del concerto previsto per il 19 gennaio scorso. Domenica 30 ottobre, sempre alle ore 20 nella Sala Grande, il Teatro del Maggio apre le sue porte per ospitare il maestro Charles Dutoit, alla testa dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, e Martha Argerich, che torna e sulle scene fiorentine a distanza di sei anni dalla sua ultima esibizione. Il concerto recupera la data originariamente prevista per il 10 gennaio 2022.

In occasione del concerto del 29 ottobre, il maestro Maurizio Pollini incontrerà inoltre, il 27 alle 12, gli studenti del Conservatorio Luigi Cherubini, nella Sala del Buonumore, per una conversazione con il responsabile della Promozione culturale del Maggio Giovanni Vitali. L'ingresso è riservato agli studenti del Conservatorio con una piccola disponibilità di altri posti fino ad esaurimento della sala.

Nel programma del concerto di sabato la Sinfonia n. 104, London di Franz Joseph Haydn, la Sinfonia n. 1 di Franz Schubert e, in chiusura, il Concerto in si bemolle maggiore K. 595 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart. Domenica in programma Valses nobles et sentimentales di Maurice Ravel e il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra di Robert Schumann. Chiude la serata Le Sacre du printemps, di Igor Stravinskij. (ANSA).