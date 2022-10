Pitti Uomo, Martine Rose è guest designer

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - La stilista di origine anglo-giamaicana Martine Rose è la guest designer di Pitti Immagine Uomo 103, che si svolgerà a Firenze dal 10 al 13 gennaio 2023: presenterà in anteprima la collezione autunno-inverno 2023-24 della sua etichetta omonima attraverso un evento speciale in uno spazio ancora da svelare.

"Alla prima riunione con Martine per l'evento speciale di Firenze, abbiamo finito per parlare più di famiglia, scuole, spesa quotidiana, e cicli di vita dei quartieri popolari che di sfilate - dicono Lapo Cianchi e Francesca Tacconi, responsabili dei progetti speciali di Pitti Immagine -. Eppure era evidente come tutto ciò fosse in stretta relazione con il suo lavoro, un bagaglio cognitivo ed emotivo che si mescola con grande libertà creativa a riflessioni di carattere sociale e culturale e che si riflette nelle sue collezioni". (ANSA).