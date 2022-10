Investita mentre attraversa strada ad Arezzo, muore 35enne

(ANSA) - AREZZO, 25 OTT - Una 35enne è morta all'ospedale di Careggi a seguito delle ferite riportate dopo essere stata investita da un camper nel tardo pomeriggio di ieri mentre attraversava la strada in via Romana ad Arezzo.

La donna, di Rapolano (Siena), al momento dell'incidente era in compagnia del marito e del figlio che erano poco distanti. La 35enne, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata urtata dal camper che poi l'avrebbe investita: soccorsa, è stata trasportata nel nosocomio fiorentino dove oggi è morta. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia municipale per i rilievi del caso. (ANSA).