Incidente a elicottero nel Livornese, illesi piloti

(ANSA) - VENTURINA TERME (LIVORNO), 25 OTT - Incidente, per fortuna senza conseguenze per i due piloti, ad un elicottero in caso di decollo nel pomeriggio di oggi al campo volo Club Ibis di Venturina Terme (Livorno). Secondo una prima ricostruzione, il velivolo, di una azienda di Sondrio, era in fase di decollo con a bordo i due piloti, un romano e un palermitano, quando forse per un problema tecnico, ancora tutto da verificare, ha piegato un pattino e inclinandosi ha finito per rompere la pala del rotore che ha colpito il terreno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che i vigili del fuoco di Piombino e due ambulanze della Misericordia di San Vincenzo e della Croce Rossa di Venturina con medico. (ANSA).