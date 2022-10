Si perdono in boschi mentre cercano funghi, soccorsi

(ANSA) - AREZZO, 23 OTT - Padre e figlio si perdono mentre cercano funghi, ritrovati dai vigili del fuoco dopo tre ore di ricerche nell'oscurità. È accaduto a Casa Vecchia, tra i comuni di Capolona e Talla (Arezzo).

I pompieri, nella serata di ieri, dopo un lungo lavoro, li hanno individuati con procedure di geolocalizzazione. Una volta raggiunti in una zona boscosa, padre e figlio, sono stati accompagnati nei pressi di un'automedica che nel frattempo si era portata ai limiti della strada percorribile. I due sono stati affidati al 118 per le valutazioni del caso prima del rientro a casa. In precedenza i vigili del fuoco avevano recuperato altre tre persone che si erano perse mentre cercavano i funghi nei boschi delle colline di Arezzo. (ANSA).