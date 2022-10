Rimproverato per musica alto volume, inveisce contro prete

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - Un alterco è stato segnalato da alcuni cittadini nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 21 ottobre, sul sagrato della Basilicata di Santo Spirito, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Firenze Ricorboli.

.Sembra che, secondo quanto riferito dai militari, un ragazzo stesse ascoltando musica ad alto volume con una cassa acustica, seduto sul sagrato e che, ripreso per il suo comportamento, avrebbe inveito contro gli interlocutori, compreso un prelato.

Al culmine del suo impeto, il ragazzo avrebbe anche sputato addosso al prete, per poi allontanarsi nei vicoli. I carabinieri, con gli elementi a disposizione, non hanno potuto rintracciare né identificare il giovane. Per l'accaduto, al momento, non sono state sporte denunce o querele. (ANSA).