Panariello racconta la sua Favola, spettacolo al via a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - Risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: questi gli ingredienti del nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. 'La favola mia' questo il titolo dello spettacolo che debutta il 26 ottobre al Teatro Verdi di Firenze dove andrà in scena per altre 6 serate (27, 29 e 30 ottobre e poi il 22, 23 e 24 novembre).

Il tour teatrale toccherà poi Bologna (13 novembre), Roma (15 e 16 novembre), Napoli (21 novembre), Torino (26 novembre), Milano (1 e 2 dicembre), Adria (10 dicembre), Montecatini Terme (16 e 17 dicembre), Chiasso in Svizzera (20 dicembre), Alessandria (22 dicembre). (ANSA).