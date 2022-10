In Toscana 2.044 nuovi casi Covid e 13 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - Sono 2.044 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il totale da inizio pandemia sale così a 1.454.340406 contagiati. I nuovi casi hanno un'età media di 56 anni circa. Effettuati 1.233 tamponi molecolari e 10.356 test rapidi, per un tasso dei nuovi positivi del 17,64% (73,1% sulle prime diagnosi), che risale di circa 2 punti percentuali rispetto a ieri quando era sato del 15,7%. Purtroppo si registrano altri 13 decessi - 7 uomini e 6 donne con un'età media di 85,1 anni, residenti nelle province di Firenze (7), Prato (1), Lucca (1), Pisa (1), Arezzo (1), Siena (1), Grosseto (1) - che portano a un totale di 10.918. Tornano a calare i ricoverati che scendono sotto quota 500: sono 475, 37 in meno rispetto a ieri, di cui 11, 1 in meno, si trovano in terapia intensiva.

I guariti crescono dello 0,2% (2.568 persone) e raggiungono quota 1.392.956 (95,8% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 50.466 positivi, -1,1% rispetto a ieri.

Riguardo all'andamento dell'epidemia nelle singole province Firenze registra 479 casi in più rispetto a ieri, Prato 119, Pistoia 141, Massa Carrara 114, Lucca 252, Pisa 305, Livorno 196, Arezzo 163, Siena 118, Grosseto 157. (ANSA).