Sindaco Borgo, a ora non segnalati danni per sisma, scuole aperte

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - "Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Stando questa situazione le scuole saranno aperte". Lo scrive su Fb Paolo Omoboni, il sindaco di Borgo San Lorenzo (Firenze), comune più vicino all'epicentro della scossa di terremoto di magnitudo 3.4 registrata stamani alle 5:49, in Mugello, dall'Ingv.

A sua volta su twitter Dario Nardella, sindaco di Firenze e della Città metropolitana, spiega che è "in corso monitoraggio della Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di #Firenze. Attivato Centro Intercomunale. Al momento nessun danno a persone o cose". (ANSA).