A Palazzo Blu immagini del ventennio fascista a Pisa

(ANSA) - PISA, 21 OTT - Da domani al 26 marzo il museo Palazzo Blu di Pisa ospiterà 'Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922-1943)', mostra realizzata con le immagini del Fondo Allegrini, acquistato l'anno scorso e che è composto da migliaia di fotografie (stampe, pellicole, lastre) sugli aspetti della vita pubblica pisana, in particolare dalla seconda metà degli anni Venti alla metà degli anni Quaranta del Novecento.

Palazzo Blu, osserva Daniele Menozzi, professore emerito della Scuola Normale di Pisa e ideatore e direttore scientifico del progetto della mostra, "ha colto nella ricorrenza centenaria della marcia su Roma una buona occasione per rendere noto questo prezioso patrimonio culturale, perché la mostra risponde alla domanda su come fosse la vita concreta durante il regime fascista in una città di provincia, presentando un motivo ulteriore di interesse, visto che in quel periodo a Pisa si intrecciano vicende locali con processi nazionali e internazionali: non documenta solo la presenza di esponenti di punta del regime", da Giovanni Gentile, direttore della Normale a Guido Buffarini Guidi, "che, dopo essere stato sindaco e podestà di Pisa, diventa il potente sottosegretario agli Interni del regime", "né attesta semplicemente l'opera di grandi imprenditori come il conte Gaetano Marzotto". L'esposizione permette anche "di cogliere l'altro volto del fascismo (violento, liberticida, repressivo, manipolatorio) consentendo di percepire le dinamiche di una società che partecipa, senza apparenti problemi, alla costruzione di uno Stato totalitario, bellicista, razzista, antisemita". (ANSA).