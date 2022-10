Gas, comitati Piombino, ricorso è sicuro se Giani dice di sì

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 17 OTT - "Se il commissario straordinario per il rigassificatore Eugenio Giani firmerà l'autorizzazione chiederemo al consiglio comunale di Piombino di approvare un ordine del giorno che preveda il ricordo al Tar contro l'opera. Se Giani firma, per noi il ricorso è dovuto". Lo ha spiegato Francesca Marino portavoce del comitato Liberi insieme per la salute, uno dei quattro contro il rigassificatore. Gli altri sono Comitato Salute pubblica, La Piazza e Gazebo 8 giugno e insieme hanno fatto una conferenza stampa stamani davanti all'area in cui Snam ha depositato i primi materiali per l'opera. "Vogliamo fare il punto sulle prossime iniziative - ha detto Marino - il 20 ci sarà la grande manifestazione a Piombino, alla quale abbiamo invitato anche Gianluigi Paragone che ha accettato e parlerà dal palco e poi il presidio davanti alla sede della Regione Toscana il 21 ottobre, a partire dalle ore 10, in occasione dell'ultima riunione della conferenza dei servizi".

I comitati hanno poi ribadito la richiesta al Comune di Piombino affinché faccia ricorso al Tar contro l'opera perché, spiegano "da giugno a oggi abbiamo organizzato oltre 30 iniziative di protesta, quindi il ricorso è un atto dovuto nei confronti dei cittadini". (ANSA).