Droga, arrestato pusher 18enne vicino a discoteca nel Senese

(ANSA) - SIENA, 17 OTT - Arrestato dalla guardia di finanza di Siena un 18enne per spaccio di stupefacenti grazie a controlli coi cani antidroga vicino a una discoteca della provincia. E' successo la sera di sabato. Sequestrati, non tutti a lui, 450 grammi di hashish e marijuana. Il giovane è stato segnalato dalle unità cinofile e già sul posto lo hanno trovato in possesso 10 involucri di sostanza stupefacente, tutti dello stesso peso, pronti per essere spacciati ai giovani clienti della discoteca. I militari, rilevato il crescente nervosismo del ragazzo, hanno spostato la loro attenzione all'abitazione dove con una perquisizione sono stati scoperti altri 50 grammi di hashish, più circa 380 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e l'occorrente per il confezionamento. L'arresto è per spaccio di stupefacenti, il 18enne è stato posto ai domiciliari.

Nella stessa operazione sono state mosse sei sanzioni amministrative per uso personale di droga nei confronti di altrettanti giovani, poi segnalati alle prefetture competenti, per un totale di 25 grammi di cannabinoidi sequestrati. (ANSA).