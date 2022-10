Aeronautica, esercitazione Italia-Belgio per trasporto militare

(ANSA) - PISA, 15 OTT - Un'esercitazione tra l'Aeronautica Militare Italiana e quella belga, denominata 'Heavy alloy 22', è in svolgimento presso la 46/a Brigata Aerea di Pisa e proseguirà fino al prossimo 28 ottobre. Lo scopo dell'esercitazione, spiega una nota, è verificare ed incrementare l'interoperabilità nel campo del trasporto aereo militare tra le due Nazioni, aderenti entrambe all' European Air Transport Command (Eatc - Comando europeo per il Trasporto Aereo), standardizzando le operazioni di trasporto aereo e condividendo tecniche e tattiche di volo.

Nell'esercitazione verranno effettuati voli addestrativi, diurni e notturni, con velivoli singoli ed in formazione, atterraggi tattici su piste corte ed aviolanci di materiali e di personale. Le zone di lancio saranno nei pressi di Lucca, di Siena e di altre località italiane.

All'evento addestrativo partecipano gli equipaggi della 46/a Brigata Aerea con velivoli C-130J e C-27J e gli equipaggi della Belgian Air Force con tre velivoli Airbus A-400M.

All'esercitazione collabora personale dell'Esercito Italiano.

