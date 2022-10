Torna Giornata trekking urbano e 'conquista' anche Porto

(ANSA) - SIENA, 14 OTT - La Giornata del trekking urbano varca per la prima volta i confini nazionali e oltre a 71 comuni e 17 regioni italiani approda nella città di Porto in Portogallo. La 19/a edizione dell'iniziativa, ideata nel 2002 dal Comune di Siena e presentata oggi nella città del Palio, in collaborazione con l'associazione nazionale guide turistiche, si svolgerà lunedì 31 ottobre all'insegna dello slogan 'Che spettacolo di trekking': l'obiettivo è promuovere il turismo sostenibile, incentivare la scoperta del territorio e valorizzarne le sue bellezze, paesaggistiche, culturali e gastronomiche. Tra le città protagoniste, oltre a Siena, tanti capoluoghi di provincia come Bologna, Ancona, Cagliari, Trento e Urbino, città d'eccellenza quali Mantova, Arezzo, Salerno, Lucca e Aosta, nonché borghi o cittadine meno conosciuti ma non meno meritevoli come Cassino, Amelia, Narni, Murlo, Ceglie Messapica, Tarquinia e Sestri Levante. I percorsi avranno una durata media di due-tre ore e avranno una difficoltà variabile. Tutti i dettagli su orari e itinerari su www.trekkingurbano.info/trekking-urbano-itinerari-2022/. (ANSA).