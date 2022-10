Lucca Comics Games, al via le sette mostre apripista

(ANSA) - LUCCA, 14 OTT - Al via le mostre di Lucca Comics & Games, prima tappa del conto alla rovescia verso la manifestazione in programma dal 28 ottobre al primo novembre. Le esposizioni, sette, saranno inaugurate domani, sabato 15 ottobre alle 17 a Palazzo Ducale di Lucca, e vanno avanti fino all'1 novembre.

Tra le rassegne ci sono 'Ted Nasmith - La Natura del Mito' dedicata al canadese Ted Nasmith fra i massimi esponenti dell'arte fantasy; 'Chris Riddell - Schizzi, scarabocchi e meraviglie' per celebrare la carriera dell'autore per ragazzi e vignettista; 'Mirka Andolfo - Eroine di carta' in cui è protagonista Mirka Andolfo è la nuova star del fumetto italiano; 'Atsushi Ohkubo - Anima di fuoco' che illustrerà, attraverso una ricca selezione di tavole originali delle sue opere più celebri, l'incredibile lavoro di world building che ha reso celebre questo mangaka. Visibili anche 'Alex Randolph, regista di giochi', per ricordare il centenario della nascita di Alex Randolph; 'Giacomo Nanni, un altro sguardo sul mondo', dedicata al fumettista italiana di Atto di Dio e 'Graphic Novel Theater: fumetti in carne e ossa' che racconta la breve ma già significativa storia del Graphic novel theater, concludendosi con un'anteprima del nuovo spettacolo, dedicato a Celestia di Manuele Fior. Il 28 ottobre, poi, aprirà anche una serie di mostre che abbraccia tutte le anime del festival e che porterà i visitatori a esplorare nuovi universi visivi: la Chiesa di San Cristoforo ospiterà 'Pop Salani - 160 anni di libri, cultura e fantasia', mentre il Palazzo delle Esposizioni aprirà le sue porte al mondo di 'Manga: Love & Other Stories' e la a Chiesa dei Servi custodirà le tavole di 'Corrado Roi: Diabolik, chi sei?'. (ANSA).